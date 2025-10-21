Paura a Nicosia per lo scoppio di un incendio in una falegnameria, indagini sulle cause

Un incendio ha coinvolto questa mattina, poco prima delle 7, una falegnameria che si trova a Nicosia. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per arginare l’azione del rogo, le fiamme si sono originate dal tetto.

Le indagini

Il rogo, sulla cui origine ci sono accertamenti in corso, è stato bloccato in tempo, perché se avesse attaccato la legna, posta ai piedi del deposito, le conseguenze sarebbero state molto gravi.