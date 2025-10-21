Ponte sulla Sp 7, verso la riapertura parziale

Verso la riapertura parziale del ponte situato sulla Strada provinciale 7 A chiuso nelle settimane scorse per via di alcune criticità riscontrate dai tecnici. Secondo quanto sostenuto dal sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, il Comune più penalizzato dal blocco, nelle prossime ore il Libero consorzio potrebbe firmare un’ordinanza per la “riapertura “parziale” della carreggiata che consentirà il passaggio dei veicoli leggeri, probabilmente da giovedì”.

Il pressing

Il sindaco di Leonforte afferma che, a seguito del pressing agli uffici dell’ex Provincia insieme, insieme ai primi cittadini di Assoro e Nissoria, al presidente della Provincia ed il consigliere provinciale Di Naso, sono state eseguite delle prove statiche sul ponte per Mulinello. Le verifiche avrebbero dato “risultati confortanti” da qui la probabile riapertura, seppur parziale.