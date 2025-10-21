Riapre al traffico la Sp 6 Villapriolo

L’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Daniela Lumera, ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la riapertura al transito, a partire da oggi 21 ottobre, della Sp 6 Villapriolo rimasta chiusa dal chilometro 6 al chilometro 6 e 100 dallo scorso 15 ottobre. Il provvedimento di chiusura si era reso necessario per consentire alla ditta che si è aggiudicata i lavori la CO.GEN.AP. s.r.l di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria lungo il tratto allo scopo di eliminare alcune frane.

Tale intervento in quel tratto della Sp 6 per motivi di sicurezza, non era compatibile con il transito dei mezzi. Poiché la ditta ha ultimato i lavori di sbancamento è stata disposta la riapertura con la limitazione della velocità a 10 chilometri orari. Il progetto, del valore di circa un milione e 500 mila euro prevede interventi per i dissesti idrogeologici nel tratto centrale della strada provinciale, fondamentale via di collegamento con la zona nord della provincia e la frazione di Villapriolo.



