Spaccata a Troina, sono 10 i componenti della banda, Usic, “plauso ai carabinieri per gli arresti”

Plauso dell’Unione sindacale italiana carabinieri Sicilia per i 3 arresti dei militari del comando provinciale di Enna legati al furto dello sportello bancomat della filiale Unicredit di Troina. Le indagini per catturare gli altri componenti della banda, composta almeno da 10 persone, sono tutt’ora in corso.

La nota della Usic

“Il tempestivo intervento – si legge nella nota – e la brillante attività operativa condotta dai militari dalla Compagnia di Nicosia e dalla Stazione di Troina testimoniano, ancora una volta, la prontezza, la professionalità e il coraggio dei nostri colleghi nel contrastare ogni forma di criminalità comune e organizzata, a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini”.

L’incidente

Nel corso dell’inseguimento, alcuni carabinieri sono rimasti feriti per via di un incidente. “USIC Sicilia si stringe attorno a tutti i colleghi coinvolti e soprattutto a quelli che hanno riportato delle lesioni, ribadendo il proprio sostegno e apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto, in uno scenario in cui la criminalità continua a rappresentare una seria minaccia alla convivenza civile e alla legalità”