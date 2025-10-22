Lavori alla Rocca di Gagliano, Cocuzza (FdI): “Sarà tutelato un bene storico per la comunità”

Il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, guidato da Francesco Cocuzza, esprime profonda soddisfazione per il decreto di finanziamento — pari a circa 7,5 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 — destinato al recupero e alla messa in sicurezza della Rocca.

“Un intervento di grande valore, che non solo – si legge nella nota – consentirà di tutelare un bene storico e identitario per la nostra comunità, ma rappresenterà anche un importante volano per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio. Si tratta di un lavoro sinergico portato avanti insieme alla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’allora Assessore regionale On. Elena Pagana, che ha seguito con dedizione e competenza tutto l’iter procedurale”





Il Circolo cittadino esprime, inoltre, sincero apprezzamento – si legge nella nota – per il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, il cui impegno ha rappresentato un elemento determinante nel percorso che ha condotto al conseguimento di questo importante risultato. Un traguardo che testimonia come la buona politica, fondata su visione, radicamento e competenza, possa concretamente generare crescita e valorizzazione del territorio. Fratelli d’Italia continuerà a impegnarsi ed essere a supporto, mettendosi a disposizione per contribuire alla valorizzazione e al rilancio della nostra comunità”