Lo spettacolo KRYPTONITE con Peppe Macauda apre la rassegna TeaTRAME in Garage

Giovedì 23 ottobre alle 21 parte la rassegna TeaTRAME al Garage Arts Platform di Enna Bassa con lo spettacolo “Kryptonite” con Peppe Macauda, regia di Orazio Condorelli, produzione Santa Briganti, con il patrocinio del Comune di Enna.

Lo spettacolo è adatto al pubblico a partire dagli 11 anni.



“Menzione della giuria per l’interpretazione” al Minimo Teatro Festival di Palermo 2017, Kryptonite è ambientato durante un’estate cittadina vissuta tra folli corse, timide speranze e incontri speciali. La metafora supereroistica irrompe sulla scena per un racconto intimo e vitale sulla memoria e sull’incanto del mondo. Lo spettacolo ruota attorno al tema della vulnerabilità, intesa non come debolezza ma come qualità ineliminabile dell’essere umano, come potere che permette finalmente di interrogarsi su se stessi e sulla propria identità.

E l’adolescenza è il momento più giusto in cui ambientare il racconto. Un’età difficile fatta di cambiamenti repentini, turbolenze, insicurezze ma anche grandi sogni, desideri brucianti e passioni vitali. È l’età in cui quasi tutti desiderano avere poteri eccezionali per potersi difendere dalla kryptonite, che fa sentire soli e deboli.



Il protagonista, pur avendo una profonda passione per il mondo dei fumetti e dei supereroi, non sogna, però, di ottenere dei superpoteri per fronteggiare oscure forze del male, ma per affrontare questioni ben più personali, che hanno a che fare con un intimo bisogno di comprensione di sé. Questioni personali che nascondono al loro interno questioni universali, intergenerazionali, che riguardano tutti: l’amore, la memoria, il distacco ma anche il coraggio e soprattutto il desiderio di non arrendersi mai.



Il Garage si trova in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa. È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento in prevendita a TeaTRAME a 32 euro (4 serate) o prendere in prevendita i biglietti delle singole rappresentazioni a 10 euro. Dal 23 ottobre l’ingresso per lo spettacolo è di 13 euro (ridotto a 8 per gli studenti) e l’abbonamento e di 40 euro (ridotto a 28 per gli studenti). Ingresso con tessera garage 25-26.

Per info contattare garage.enna@gmail.com, 3668725778 (Mario), 3409655369 (Claudio).



Luogo: Garage Arts Platform , via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00