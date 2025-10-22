Terzo settore, verso la costituzione del Forum provinciale

Forum provinciale Terzo Settore si va verso la costituzione. Il prossimo 27 ottobre nella sede dell’associazione culturale Mondoperaio in via Repentine con inizio alle ore 19, si terrà l’ulteriore riunione del gruppo di lavoro che dovrà poi stabilire la data dell’assemblea delle associazioni iscritte al Runts che daranno vita alla nascita del Forum Provinciale del Terzo Settore. “Esortiamo ancora una volta alla massima partecipazione di tutte le associazioni che vogliano aderire al Forum – afferma il Presidente dell’associazione culturale Mondoperaio Salvatore La Terra – avere anche in provincia di Enna un soggetto aggregativo come il Forum è un elemento di forte rappresentanza per tutto quel mondo dell’associazionismo che ha fatto la scelta di iscriversi al registro nazionale del terzo settore e che lo legittima come interlocutore principale con le istituzioni pubbliche”.