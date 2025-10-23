Nicosia illumina di verde il Palazzo Municipale per la sensibilizzazione sulla Fibrosi cistica

Il Comune di Nicosia aderisce alla Campagna Nazionale “1 su trenta e non lo sai” promossa dalla Fondazione Fibrosi Cistica Ricerca. Dal 20 al 26 ottobre il Palazzo Municipale sarà illuminato di verde per sensibilizzare la cittadinanza su una delle malattie genetiche gravi più diffuse in Italia.

L’iniziativa è stata promossa su impulso del Rotary Club Nicosia di Sicilia, presieduto dalla prof.ssa Anna Laganga Senzio, nell'ambito della campagna “Accendiamo la Sicilia” sostenuta dal Distretto 2110 Sicilia e Malta. L’obiettivo è portare alla popolazione un messaggio fondamentale: una persona su trenta è portatrice sana, asintomatica e inconsapevole di una mutazione genetica sul gene CFTR che può trasmettere ai propri figli.

La Fibrosi Cistica rappresenta la più frequente tra le malattie genetiche gravi. Secondo i dati scientifici, una coppia di portatori sani ha una possibilità su quattro di avere un figlio affetto da questa patologia. Per questo motivo, la campagna promuove l’importanza del test genetico prima del concepimento, strumento che permette alle coppie di conoscere il proprio rischio genetico e affrontare una gravidanza consapevole.

“L’illuminazione del nostro Palazzo Municipale vuole essere un gesto concreto di vicinanza e sensibilizzazione verso questa importante causa -ha dichiarato il sindaco Luigi Bonelli, annunciando l’adesione dell’amministrazione comunale all’iniziativa. Per maggiori informazioni sulla campagna e sul test genetico, i cittadini possono consultare il sito testfibrosicistica.it”