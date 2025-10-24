Restauro della chiesa di San Pietro, la Soprintendenza consegna i lavori

Consegnati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Enna i lavori di restauro della chiesa San Pietro, a Piazza Armerina. Intervento che fa parte dei numerosi cantieri che in questi mesi sono in corso nell’Ennese e finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I soldi

Con uno stanziamento di 750 mila euro, su progetto dell’Architetto Tiziana Crocco, mentre il Rup è il geometra Mario Messina della Soprintendenza di Enna, i lavori prevedono il rifacimento del manto di copertura dell’aula, il restauro del cassettonato ligneo e del presbiterio, degli stucchi e delle pitture murarie in cattivo stato di conservazione. Previsto inoltre il risanamento degli intonaci, dell’aula e delle cappelle laterali, dall’umidità di risalita e il ripristino del canale esterno in muratura già esistente.

Il ruolo della Soprintendenza

Alla Soprintendenza di Enna, che ha curato l’appalto, il compito di svolgere anche l’alta sorveglianza dei lavori. La chiesa di San Pietro è un pregevole esempio di architettura medio- rinascimentale. La facciata è molto semplice, impreziosita dal portale manieristico in pietra arenaria, appartenuta ai Frati Minori dell’Osservanza di San Francesco, è stata definita il Pantheon degli uomini illustri della Città dei Mosaici. Sempre nell’ambito dei progetti che riguardano il PNRR, a Regalbuto, dopo i lavori di restauro che hanno interessato la chiesa Santa Maria del Carmelo, all’interno della stessa è stato finalmente ricollocato il prezioso arredo artistico.

I dipinti

Si tratta di tre dipinti su tela, raffiguranti santi dell’ordine carmelitano, il gruppo scultoreo in legno, intagliato e dipinto, con la Madonna col Bambino e San Simone Stock; un grande Crocifisso ligneo e due sculture in legno dorato. Completano la dotazione dei quattro pregevoli altari marmorei tardo-barocchi una piccola riproduzione oleografica su tela della “Pietà” e una statua in cartapesta policroma dell’Ecce Homo. Un progetto, quest’ultimo, redatto dalla Soprintendenza di Enna, per un importo di 175 mila euro, la cui direzione dei lavori è stata affidata allo Storico dell’Arte Paolo Russo, mentre il Rup per l’esecuzione degli interventi è il geometra Massimo Caceci.