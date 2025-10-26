I Normanni a Troina, presentati gli atti del convegno

Sono stati presentati, nella sala Miani della Torre Capitania, gli atti del convegno “Chiesa, società e territorio a Troina dai Normanni all’Età moderna”, organizzato dal comune di Troina e svoltosi nei giorni 23-25 marzo 2023.

I saluti

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Salvuccio Siciliano e del presidente della Società di Storia Patria, Massimiliano Ragusa, a presentare gli atti sono intervenuti: Franco Amata (in collegamento su zoom), Federico Martino, Giovan Giuseppe Mellusi, Sebastiano Fabio Venezia, Maria Concetta Cantale, Pietro Scardilli, Nicola Schillaci e Silvestro Messina, che fanno parte del gruppo dei 29 studiosi che, al convegno del 2023, hanno svolto relazioni su vari aspetti della storia di Troina dai Normanni fino all’Età moderna.

Gli atri 21 esperti intervenuti al convegno del 2023 sono: Rocco Aricò, Clara Biondi, Henri Bresc, Agatino Cariola, Diego Ciccarelli, Giampaolo Chillè, Orazio Condorelli, Pietro Colletta, Fulvio Delle Donne, Horst Enzenberger, Paolo Giansiracusa, Caterina Ingoglia, Giuseppe Lipari, Nicolò Mirabella, Daniela Patti, Cristina Rognoni, Paolo Russo, Stefania Sinardo, Lucia Sorrenti, Francesco Paolo Tocco e Vera Von Falkenhausen.

Le relazioni

Le relazioni di questi 29 cultori di storia sono state raggruppate in 6 sezioni; I Normanni e Troina, Troina e i Normanni, Politica e Istituzioni, Chiesa e Società, Economia e Territorio, Cultura e Arte. Quello del 2023 è il terzo convegno dei tre convegni internazionali sui Normanni e Troina che si sono svolti negli ultimi 30 anni. Il primo si è tenuto nel 1992, il secondo nel 1999. Il terzo convegno si caratterizza, rispetto ai primi due, per aver affrontato questo periodo della storia locale con un approccio multidisciplinare e con un’estensione più ampia dell’arco temporale, che va dal secolo XI fino al secolo XVI e oltre, fino a lambire il secolo XIX.

L’altra caratteristica è quella di aver coinvolto, assieme agli storici di professione di riconosciuto valore, gli storici locali che non sono storici di professione, ma non per questo di meno valore. Dalla presentazione degli atti del terzo convegno, è scaturita la proposta di un altro convegno che affronta questo periodo della storia di Troina nell’ambito della storia del Val Demone, dove sono presenti greci, lombardi e genovesi, e nei rapporti con Messina.