Aggressione al personale del 118, pugno in faccia ad un soccorritore

Violenta aggressione a 2 soccorritori del 118 di Valguarnera nel pomeriggio del venerdì. L’ambulanza era stata chiamata dal centro operativo per recarsi nella vicina Piazza armerina per un soccorso, visto che quelle del luogo erano impegnate in altri interventi.

Pugno al volto

La sorpresa per i due soccorritori è stata amara quando hanno constatato che l’uomo che dovevano soccorrere, di robusta corporatura, era in evidente stato di alterazione. Tant’è che alla loro vista si è scagliato con un violento pugno contro uno di loro, procurandogli varie lesioni facciali.

Nonostante ciò il soccorritore sanguinante, assieme al suo collega, con grande esempio di professionalità, sono riusciti a calmarlo, caricarlo in ambulanza ed accompagnarlo al pronto soccorso del nosocomio piazzese per le cure del caso.

La reazione del sindacato

Arrivati in ospedale gli stessi medici, hanno fatto intervenire la Polizia per gli accertamenti del caso. Il soccorritore malmenato pare abbia riportato fratture al setto nasale. Sull’ennesimo fatto spiacevole avvenuto nei confronti di operatori sanitari, sono intervenuti subito dopo i “comitati regionali dipendenti 118 Sicilia”, che hanno denunciato l’ennesimo atto di aggressione a loro colleghi.