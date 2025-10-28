Arriva un nuovo medico di famiglia a Valguarnera

A partire dal 3 novembre Valguarnera avrà un nuovo medico di famiglia, in sostituzione della dottoressa La Delfa andata in quiescenza. A comunicarlo la sindaca Draià che ha avuto rassicurazioni in tal senso, direttamente dal direttore dell’Asp.

I disagi per circa mille utenti

Sarà la stessa sindaca nei prossimi giorni a fornire i dettagli necessari su orari e modalità di accesso. E a proposito di modalità, come si ricorderà, sono ancora vivi i disagi degli assistiti della dottoressa, un migliaio circa, per la ricerca di un nuovo medico.

Ore ed ore passate a fare la fila, tra mille difficoltà, nel corridoio del poliambulatorio o presso lo stesso presidio del capoluogo, senza riuscirci. E con la possibilità per chi vi riusciva, di andare a sovraccaricare gli altri 4 medici rimasti in organico, che già a loro volta avevano raggiunto il tetto massimo di assistiti. Si spera adesso che con la dotazione di un 5^ medico, la situazione possa tornare a normalizzarsi.