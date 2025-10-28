Enna ospita il 4° Consortium Meeting del progetto FRED – Fire Free MED

Il 22 e 23 ottobre 2025 si è tenuto a Enna il 4° Consortium Meeting del progetto FRED – Fire Free MED, che riunisce partner provenienti da Croazia, Italia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Grecia e Portogallo, impegnati nella definizione di strategie comuni per la prevenzione e la gestione sostenibile degli incendi boschivi nel bacino del Mediterraneo.

L’incontro, organizzato dal GAL Rocca di Cerere Geopark, ha rappresentato un momento di confronto operativo e tecnico di grande rilievo.

Durante la prima giornata, i partner si sono riuniti per fare il punto sulle attività in corso e programmare le prossime fasi del progetto, condividendo esperienze, risultati e buone pratiche maturate nei rispettivi territori.

La seconda giornata si è svolta presso il Dipartimento M.A.R.T.A. dell’Università Kore di Enna, dove i partecipanti hanno potuto approfondire il tema delle tecnologie innovative applicate alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi, con un focus particolare sui sistemi intelligenti e sull’utilizzo dei droni per la gestione sostenibile del territorio.

Il progetto FRED – Fire Free MED mira a rafforzare la resilienza ambientale e sociale delle aree mediterranee, promuovendo la cooperazione tra istituzioni, università e realtà territoriali per affrontare insieme una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la tutela del patrimonio naturale e culturale messo a rischio dagli incendi boschivi.

