Marina Taglialavore nuovo presidente Club per l’Unesco di Enna

Il Consiglio Direttivo del Club per l’UNESCO di Enna ha eletto all’unanimità Marina Taglialavore come nuova Presidente dell’associazione. Nel suo messaggio di ringraziamento, la neoeletta ha espresso “profonda gratitudine ai consiglieri per la fiducia accordata e per il grande onore di guidare il Club”, sottolineando l’impegno a “proseguire con dedizione e spirito di servizio l’opera di promozione dei valori e degli obiettivi dell’UNESCO sul territorio ennese”.

Taglialavore ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente uscente, Marcella Tuttobene Virardi, per “il grande lavoro e la passione dimostrata nei vent’anni di presidenza, durante i quali ha dato vita a numerose iniziative culturali e sociali che hanno arricchito la comunità locale e rafforzato il ruolo del Club”.

La nuova Presidente ha annunciato l’intenzione di costituire rapidamente una nuova squadra di lavoro e di attuare un piano d’azione fino al 2026, orientato alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla promozione dell’educazione e della cittadinanza attiva, nonché alla collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio.

Nel suo programma, Taglialavore ha ricordato gli obiettivi fondamentali dei Club per l’UNESCO: “promuovere i valori della pace, della solidarietà, della sostenibilità e del dialogo interculturale; favorire l’educazione di qualità e la partecipazione dei giovani; sostenere la tutela dei diritti umani, la diversità culturale e la cooperazione tra istituzioni e comunità locali”.

“Il nostro impegno – ha concluso la Presidente – sarà quello di fare del Club per l’UNESCO di Enna un punto di riferimento per la cultura, la conoscenza e la crescita condivisa, in linea con la missione universale dell’UNESCO e con il profondo amore per la nostra provincia”.