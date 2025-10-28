Paziente sottoposto ad intervento in Ortopedia, “stima e gratitudine per il personale medico”

E’ stato sottoposto ad un intervento nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Enna un paziente che ha speso parole di elogio, attraverso una lettera, nei confronti dello staff medico ed infermieristico ma anche per il personale dell’Unità operativa di recupero e riabilitazione.

L’intervento

“Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine e stima per l’eccellente cura e assistenza che ho ricevuto durante il mio ricovero presso il reparto di ortopedia di Enna, per un intervento di artoprotesi anca destra e frattura mediale collo del femore e successivamente nel reparto di fisiatra per la riabilitazione. In particolare, vorrei ringraziare il Primario del reparto di ortopedia, il professor Arcangelo Russo insieme alla sua equipe di medici per la loro professionalità e competenza nell’eseguire l’intervento chirurgico e per la loro disponibilità e gentilezza nel rispondere alle mie domande e preoccupazioni”.

Gli altri ringraziamenti

Il paziente ha espresso apprezzamento anche per l’Unità operativa di recupero e riabilitazione diretta da Francesco Pegreffi, “insieme alla sua equipe di medici e fisioterapisti per la loro disponibilità e gentilezza nel rispondere alle mie domande e preoccupazioni. Infine, il paziente ha espresso gratitudine per i dottori Sammataro, Del Fabbro e Cannarozzo per aver prestato delle consulenze specifiche durante la mia degenza ospedaliera