A19, lavori sulle rampe di Enna, ecco le chiusure ed i percorsi alternativi

A partire da lunedì 3 novembre Anas effettuerà l’installazione dei giunti di dilatazione alle rampe dello svincolo di Enna, situato al km 120 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Su indicazione del Presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario del Piano di manutenzione della A19, per minimizzare i disagi all’utenza le lavorazioni avranno breve durata e verranno suddivise in due fasi; inoltre, le attività verranno eseguite tramite l’istituzione dei doppi turni di lavoro e saranno interrotte nel fine settimana.

La Fase A avrà luogo dal 3 all’8 novembre e riguarderà la chiusura al traffico della rampa di uscita dall’autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo. Questa prima fase terminerà alle ore 6:00 di sabato 8 novembre e permetterà all’utenza di beneficiare di un fine settimana senza alcuna limitazione al transito.

La Fase B, invece, si terrà fra il 10 e il 15 novembre ed interesserà la chiusura al traffico della rampa di ingresso dall’autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Durante la Fase A tutti gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello (km 129,200), proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 BIS e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.

Durante la Fase B gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato: i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121

fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo. I mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): può percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.



