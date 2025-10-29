I soldi del Bilancio, FdI striglia Capizzi e Pd, “ok per la Panoramica ma altri Comuni penalizzati”

Fratelli d’Italia contesta la scelta del Consiglio provinciale, a trazione Centrosinistra, di aver bocciato i suoi 12 emendamenti, sostenuti anche dal Mpa, destinati alle opere, tra manutenzione di strade ed impianti pubblici, in alcuni Comuni della provincia.

Le disparità di trattamento

“Abbiamo accolto con favore – spiegano da FdI – la conferma anche dal Presidente del Libero Consorzio di Enna circa la disponibilità del finanziamento per la Strada Panoramica di Enna, già deliberato dal Governo regionale: un intervento strategico per il capoluogo e per l’intera area provinciale. Proprio per questo, riteniamo importante che analoga attenzione venga riservata anche agli altri comuni, che hanno pari dignità e necessità di sostegno”.

Le proposte di FdI e Mpa non hanno “ricevuto l’appoggio della restante maggioranza, che insieme al Partito Democratico ha espresso voto contrario”.

“Riproporremmo gli emendamenti”

Fdi assicura che riproporrà gli emendamenti “convinti che il ruolo del Consiglio Provinciale debba essere quello di rispondere ai bisogni reali dei cittadini, e non di assecondare logiche politiche di schieramento”.

Le opere per cui è stato chiesto il finanziamento

Ecco l’elenco delle opere per cui FdI e Mpa hanno chiesto il finanziamento: 50.000,00 – Riqualificazione Istituto “Majorana” di Troina; 250.000,00 – Riqualificazione Palasport di Piazza Armerina; 230.000,00 – Riqualificazione Camping Pergusa (ritirato); 100.000,00 – Riqualificazione palestra Liceo “Colianni-Farinato” di Enna € 420.000,00 – SP 82; 100.000,00 – Riqualificazione palestra Liceo Scientifico “G. Falcone” di Barrafranca; € 250.000,00 – SP 58; 300.000,00 – SP 32; 250.000,00 – SP 10; € 250.000,00 – SP 68; € 250.000,00 – SP 56; 250.000,00 – SP 27