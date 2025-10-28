Elezioni a Enna, Longi, “Centrodestra si presenti unito”

Centrodestra unito per le amministrative di Enna. E’ l’appello della deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, in vista delle prossime elezioni nel capoluogo. “Ritengo indispensabile che anche ad Enna si replichi – afferma Longi – il modello vincente di centrodestra unito, con tutti i propri simboli e le proprie identità politiche in campo. Solo così potremo offrire agli elettori una proposta credibile, chiara e coerente, in grado di rappresentare al meglio i valori e le esigenze delle nostre comunità locali”.

L’adesione di Di Maggio e Savoca a Noi Moderati

L’intervento della parlamentare è legato all’adesione degli ex consiglieri comunali, Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca a Noi Moderati. “Un segnale positivo che testimonia la vitalità del centro moderato e la volontà di contribuire con serietà e concretezza alla crescita del centrodestra”.

La deputata nazionale ennese ricorda l’asse tra FdI e Noi Moderati. “È evidente la collaborazione che intercorre tra il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia e quello di Noi Moderati, sia in Commissione che in Aula: un rapporto fondato su rispetto, lealtà e visione condivisa del futuro del Paese.ù

Accordo Alloro ed Mpa

E sabato scorso, il Centrodestra si è arricchito dell’ingresso di Francesco Alloro, ex assessore ai Lavori pubblici dell’amministrazione Dipietro, che ha stretto un accordo con il Mpa-Grande Sicilia