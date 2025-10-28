Enna verso il voto, Di Maggio e Savoca aderiscono a Noi Moderati

Gaetano Di Maggio, ex assessore provinciale di Enna ed ex consigliere comunale di Enna, e Giuseppe Savoca, ex consigliere comunale di Enna, hanno aderito a Noi Moderati. E’ quanto emerge in una nota diffusa dal segretario regionale del partito, Massimo Dell’Utri, in cui si rende merito al lavoro politico svolto dal coordinatore provinciale Totò Bonincontro.

“La scelta migliore”

Per Di Maggio si tratta di un vero ritorno a casa essendo già stato responsabile provinciale di Enna di ‘Cambiamo’ e ‘Italia al centro’. Per Savoca, invece una novità assoluta.

“Riteniamo che l’adesione al partito – spiegano Di Maggio e Savoca – Noi Moderati sia la scelta migliore perché in una congiuntura che spesso si caratterizza per toni aspri e duri e per polemiche sterili, l’elettore possa apprezzare la concretezza e il comportamento di una formazione politica attenta al mondo del lavoro, delle imprese e della famiglia nello spirito dei valori più importanti del centrodestra”.

La nota del segretario regionale

Nella nota del segretario regionale, “il partito di Noi Moderati guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e da Saverio Romano, consolida la posizione e si fa interprete e portavoce dei valori e della progettualità del popolarismo all’interno della coalizione di centrodestra che governa il Paese e la Regione Siciliana. In questo contesto, a livello territoriale registriamo il consenso crescente di una classe politica di grande esperienza e di forte radicamento territoriale che vuole mettersi in gioco, nella piena condivisione del nostro programma”.