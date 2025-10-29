Pd all’attacco di FdI, “sui soldi per la scuola Cammarata e i suoi si sono astenuti”

Il sindaco del Pd di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco, replica alla nota della federazione di FdI secondo cui la maggioranza in Consiglio provinciale, a trazione Pd, ha bocciato 12 emendamenti che impegnavano risorse su strade, scuole ed impianti. Nel caso di Barrafranca, si trattava 100 mila euro per la palestra del liceo Falcone. “Come al solito Fratelli d’Italia cerca di mistificare la realtà e creare confusione tra i cittadini” scrive il sindaco di Barrafranca.

La versione di Lo Monaco

Lo Monaco fornisce una sua versione dei fatti. “Tale maldestro e strumentale tentativo è stato sbugiardato dai fatti perché, da un lato, il Consiglio del Libero Consorzio ha approvato, su proposta del Presidente Capizzi, una variazione di bilancio, stanziando 500.000 euro per l’edilizia scolastica e quindi per il nostro liceo, mentre, dall’altro, il Consigliere di Fratelli d’Italia Cammarata e il suo gruppo, su tale variazione, si sono astenuti dal voto, il che la dice lunga sulla credibilità e sulla coerenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia”