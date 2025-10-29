Raid vandalici, imbrattate le pareti dell’ufficio postale di Enna

Imbrattate le pareti dell’ufficio postale di Enna centro in via Alessandro Volta. Un atto vandalico compiuto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre con l’uso della vernice spray nera, riportanti sigle sconosciute.

Il secondo raid

I danneggiamenti, secondo quanto accertato, sarebbero proseguiti anche la notte successiva, con ulteriori scritte apparse sia sul muro laterale sia sul tappeto dell’area adiacente allo sportello ATM, aggravando la situazione di degrado visivo e igienico dell’area.

Le immagini

L’intera area risulta videosorvegliata, e le immagini registrate potrebbero fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili.