L’omicidio del 16enne, anche Troina sotto shock “Giuseppe era uno studente dell’Alberghiero”

Anche Troina è sotto shock per il brutale omicidio commesso a Capizzi. La vittima, Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso a colpi d’arma da fuoco, studiava nell’istituto alberghiero di Troina dove frequentava il terzo anno.

Il sogno di Giuseppe

Il giovane aveva deciso di iscriversi in questa scuola sognando un giorno di poter lavorare nel campo turistico, legato alla ristorazione. Tutti i giorni prendeva un mezzo da Capizzi per frequentare l’alberghiero e tanti compagni, con cui si era visto nelle ore scorse, sono increduli.

Il cordoglio del sindaco di Troina

“Sono certo di interpretare – dice il sindaco di Troina, Alfio Giachino – il sentimento diffuso della comunità troinese, che si stringe affettuosamente alla comunità della vicina Capizzi e alla famiglia del giovanissimo Giuseppe Di Dio, barbaramente ucciso ieri sera. Stamattina sono venuto a conoscenza che Giuseppe viaggiava tutti i giorni per Troina, dove frequentava il terzo anno del nostro istituto alberghiero”