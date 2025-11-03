L’omicidio del 16enne, scuola di Troina a lutto, “riposa in pace Giuseppe”, il dolore dei compagni

E’ a lutto l’istituto alberghiero di Troina per la morte di Giuseppe Di Dio, il 16enne vittima di un misterioso omicidio avvenuto sabato scorso a Capizzi, nel Messinese. Il giovane era iscritto al terzo anno e la comunità scolastica è attonita. “Ci stringiamo con profondo dolore attorno alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro caro alunno, Giuseppe Di Dio.​ Ricorderemo per sempre il suo sorriso. Tutta la comunità scolastica partecipa al vostro lutto. ​Riposa in pace, Giuseppe”, si legge sulla pagina sociale dell’istituto alberghiero.

Il dolore dei compagni e dei docenti

Oggi il rientro a scuola è stato scandito dal dolore sia per i compagni sia per i professori. “In un momento così drammatico – aggiunge – l’intera comunità scolastica esprime cordoglio, vicinanza e solidarietà ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La perdita di una giovane vita crea un vuoto incolmabile, Che il ricordo di Giuseppe, della sua gentilezza e del suo sorriso, resti vivo nei cuori di tutti noi”.