L’omicidio del 16enne, scuola di Troina a lutto, “riposa in pace Giuseppe”, il dolore dei compagni
Troina - 03/11/2025
E’ a lutto l’istituto alberghiero di Troina per la morte di Giuseppe Di Dio, il 16enne vittima di un misterioso omicidio avvenuto sabato scorso a Capizzi, nel Messinese. Il giovane era iscritto al terzo anno e la comunità scolastica è attonita. “Ci stringiamo con profondo dolore attorno alla famiglia per la prematura scomparsa del nostro caro alunno, Giuseppe Di Dio. Ricorderemo per sempre il suo sorriso. Tutta la comunità scolastica partecipa al vostro lutto. Riposa in pace, Giuseppe”, si legge sulla pagina sociale dell’istituto alberghiero.
Il dolore dei compagni e dei docenti
Oggi il rientro a scuola è stato scandito dal dolore sia per i compagni sia per i professori. “In un momento così drammatico – aggiunge – l’intera comunità scolastica esprime cordoglio, vicinanza e solidarietà ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La perdita di una giovane vita crea un vuoto incolmabile, Che il ricordo di Giuseppe, della sua gentilezza e del suo sorriso, resti vivo nei cuori di tutti noi”.