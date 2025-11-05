Incidente sulla A19, auto si ribalta, conducente in ospedale

Incidente stradale questa sera sulla A19 a ridosso dello svincolo di Enna in direzione Catania.

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione il conducente di una macchina, per cause al vaglio della Polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e si è reso necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna. I pompieri hanno estratto il conducente dalla sua macchina priva di passeggeri. La vittima è stata trasferita in ospedale al Sant’Elia di Caltanissetta.