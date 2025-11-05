L’omicidio del 16enne, presunto killer fa scena muta ma scagiona il padre ed il figlio

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Giacomo Frasconà Filaro, accusato di avere ucciso con un colpo di pistola in prossimità di un bar di Capizzi il sedicenne Giuseppe Di Dio. Contestualmente ha rilasciato una dichiarazione spontanea per scagionare il padre Antonio e il figlio Mario nel corso dell’interrogatorio, durato poco più che tre ore, che si è svolto alla casa circondariale di Enna Luigi Bodenza con il Gip del tribunale di Enna Zelia Futura Maimone e il pm Salvatore Interlandi.

L’interrogatorio degli altri due indagati

Hanno invece risposto alle domande il padre Antonio e il figlio Mario che hanno raccontato la loro versione dei fatti contestata dal pm sulla base delle dichiarazioni della madre dei Frasconà Filaro, Grazia Schillirò già interrogata dai carabinieri.

Pm chiede il carcere pe tutti e tre

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della convalida della misura cautelare in carcere. Il legale dei Frasconà Filaro, Felice Lo Furno non si è opposto. Intanto è previsto nel pomeriggio l’autopsia del sedicenne Giuseppe Di Dio colpito, probabilmente, accidentalmente, dato che l’obiettivo non era il giovane, da un proiettile esploso da una pistola con matricola abrasa