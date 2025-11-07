Incassavano l’assegno di inclusione senza averne diritto, 62 denunciati dalla Finanza nell’Ennese

I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna hanno individuato 62 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza o dell’Assegno di Inclusione, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

L’ammontare dei soldi

Ammontano a oltre 310 mila euro le risorse pubbliche ottenute illecitamente da cittadini italiani e stranieri che sono stati tutti segnalati alla Procura ed all’Inps per l’adozione degli opportuni provvedimenti di recupero delle somme percepite.

Nel complesso, nel corso dell’anno, i finanzieri hanno recuperato, nell’ambito di indagini legate all’assegnazione illecita dell’assegno di inclusione, circa 177 mila euro.

Stranieri irregolari

In alcuni casi, sono state scoperte molteplici istanze presentate da persone extracomunitarie all’Istituto previdenziale per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, nelle quali è stato falsamente attestato il possesso dei requisiti minimi di permanenza sul territorio nazionale.

Gli altri casi

In altri casi, sono state segnalate all’Autorità giudiziaria le posizioni di numerosi beneficiari dello stesso sostegno che avevano omesso o ritardato di comunicare all’Inps la variazione della propria situazione reddituale e patrimoniale intervenuta durante la percezione del sussidio, ovvero per non aver informato l’Istituto previdenziale della presenza nel proprio nucleo familiare di componenti percettori di reddito.