Valguarnera al voto, c’è una terza lista, Interlicchia pronto a correre da sindaco

Elezioni 2026. Una terza lista per la candidatura a sindaco di Valguarnera? Parrebbe proprio di sì, da quel che si evince dalle dichiarazioni via social di Giuseppe Interlicchia. Come avevamo preannunciato ci saranno almeno altre due liste. Oltre a quella della sindaca uscente Francesca Draià che ha dichiarato che si ripresenterà in ogni caso, sia da consigliera comunale sia da sindaco, nel caso in cui la Regione Siciliana legiferi per il 3^ mandato, in concorrenza con la lista dell’opposizione che dovrebbe fare capo ad Angelo Bruno.

La terza lista

Ma adesso arriva l’ufficialità di una terza lista, che come avevamo annunciato sarà presentata da Giuseppe Interlicchia, ex ragioniere capo al Comune durante la sindacatura Draià nonché ex consigliere comunale PD nel 2010. A darne ufficialità è lo stesso: “Una lista verrà sicuramente presentata, insieme a quanti ne condivideranno il fine- afferma- Con una definizione chiara e puntuale dei mezzi; senza firmare cambiali in bianco; come ho sempre sostenuto, senza utilizzare la delega assessoriale quale ammortizzatore sociale; senza pretesa a monte, se non quella di rappresentare degnamente la comunità, anche sbagliando. Sapendo però di rivedere gli errori (a maggior ragione se segnalati ed evidenziati dall’opposizione).”

Le ipotesi

Interlicchia nel suo intento vuole rappresentare: “una alternativa che vada oltre al “smantelliamo l’amministrazione Draià” o “distruggere la Draià”. In sostanza si prefigge di presentarsi come soggetto terzo che vada oltre alla prova muscolare dell’uno contro uno, dichiarandosi tuttavia pronto ad aprire un dialogo costruttivo con le principali due liste contendenti. Nel chiudere riferisce: “che fino a dicembre si aspetta e si dialoga, perché le liste non si improvvisano in tre mesi per mera logica di voti, esse vanno seriamente costruite prima.” Una suggestione, ma che negli ambienti politici non si esclude, è che la lista della sindaca e quella di Interlicchia potrebbero fondersi, con quest’ultimo candidato sindaco, nel caso di uno stop al 3^ mandato. Ma al momento è solo un’ipotesi.