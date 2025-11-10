Agira celebra la sua dolce regina, torna la sagra della Cassatella

Agira si prepara a indossare i profumi e i colori della festa: dal 14 al 16 novembre 2025, le vie del centro storico accoglieranno la 13ª edizione della Sagra della Cassatella, appuntamento imperdibile per gli amanti dei dolci e delle tradizioni siciliane.

Un gioiello di dolcezza

Protagonista assoluta è lei, la Cassatella di Agira, scrigno di pasta frolla dorata che racchiude un cuore cremoso di cacao, mandorle, cannella e scorza d’arancia. Una ricetta antica, tramandata di generazione in generazione, che racconta la storia e l’identità del borgo ennese.

Durante i tre giorni della manifestazione, organizzata dal Comune di Agira in collaborazione con le associazioni locali e i maestri pasticceri del territorio, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo, degustazioni guidate, e laboratori artigianali per scoprire i segreti del dolce simbolo agirino. Non mancheranno stand di prodotti tipici, artigianato, vino e specialità del territorio, per un viaggio tra i sapori più autentici della Sicilia.

La musica

La Sagra sarà anche una festa di musica, folklore e tradizione, trasformando Agira in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le serate si concluderanno con concerti e intrattenimento per tutte le età, in un’atmosfera di convivialità e calore che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

La Sagra della Cassatella non è solo un evento gastronomico, ma un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e turistico di Agira, borgo medievale ricco di fascino, storia e panorami mozzafiato.

Tre giorni per lasciarsi conquistare da un dolce che è diventato leggenda, tra profumi di mandorla e cannella e l’accoglienza genuina di un paese che fa dell’ospitalità la sua forza.