Ance Enna, al via il primo corso con simulatori immersivi

Nei mesi scorsi è stata definita una collaborazione tra ANCE Enna, ANCE Latina e ESEL – Scuola Edile bilaterale ANCE – OOSS Edili di Latina – per offrire un’opportunità formativa specialistica rivolta agli operatori e alle operatrici del settore.

Dall’11 novembre al 14 novembre presso la sede dell’Ente Cassa Scuola Edile di Enna – C/da Misericordia – si terrà il primo corso l’ausilio di simulatori di ultima generazione messi a disposizione da ANCE Latina ed ESEL del tipo Vortex.

“Vortex Advantage” è un simulatore di ultima generazione altamente tecnologico dotato di 5 display da 55’’, di una seduta con movimento dinamico, di comandi professionali intercambiabili e di pacchetti software in grado di replicare una reale esperienza di conduzione del macchinario, con numerose possibilità di testare le proprie capacità attraverso esercizi e prove da svolgere in totale sicurezza.

Il corso teorico-pratico è stato progettato per addestrare chi è addetto alla conduzione di escavatori idraulici con massa operativa superiore a 6000 kg, pale caricatrici frontali con massa operativa superiore a 4500 kg e terne. I contenuti sono aggiornati alle normative vigenti e, al termine del corso, verrà rilasciato attestato di abilitazione previa frequenza di almeno il 90% delle ore e superamento delle prove intermedie e finali. In caso di mancato superamento della prova finale, il modulo pratico dovrà essere ripetuto.

Sabrina Burgarello “In questo primo step sperimentale contiamo di formare i primi sei escavatoristi specializzati e selezionati tra quelli indicati dalle aziende associate. La figura dell’escavatore specializzato è una delle più richieste dalle nostre aziende e purtroppo ce ne sono davvero pochi. L’intento di questo esperimento di formazione fortemente tecnologica è quello di introdurre strumenti che da un lato consentano l’apprendimento in sicurezza dall’altro ci consentano di aumentare l’offerta della nostra Scuola Edile.”