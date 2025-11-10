Ipotesi azzeramento giunta, Lombardo a Schifani: “Prenda in mano il bandolo della matassa”

“L’idea dell’azzeramento della Giunta – ieri avanzata in un’intervista in cui esprimevo i miei personali punti di vista- può essere stata mal interpretata”. Lo ha detto il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, in merito alle sue parole rilasciate al quotidiano La Sicilia sull’evoluzione politica in seno al Governo regionale legata all’inchiesta della Procura di Palermo su corruzione ed appalti nella sanità culminata con la richiesta di arresto per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, uno degli alleati più solidi di Schifani.

“Massima fiducia in Colianni”

Lombardo, in un passaggio dell’intervista, auspicava l’azzeramento della giunta. “Non si tratta di licenziare o di sostituire gli assessori – credo, ad esempio, che i vertici di Mpa ripongono massima fiducia in Francesco Colianni -ancor meno di penalizzare uno o più partiti, ma di prendere in mano il bandolo della matassa da parte del Presidente che, in un momento difficile, ricompone liberamente un quadro di uomini e donne – in giunta e nei vertici della burocrazia- idoneo a fronteggiare le sfide del momento. Valutando coi partiti della maggioranza, tutti, e se ritiene anche con le realtà sociali più significative esterne al perimetro della politica, le migliori soluzioni”.