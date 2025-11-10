Violenza in carcere, Longi: “Vicinanza all’agente, 1,5 milioni dal Governo al Bodenza”

“Il grave episodio avvenuto presso il carcere di Enna, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato brutalmente aggredito da un detenuto, rappresenta un fatto inaccettabile che condanno con la massima fermezza”. Lo afferma la parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, intervenuta dopo la brutale aggressione nel carcere di Enna di un detenuto ai danni di un agente di Polizia penitenziaria.

I soldi del Governo per il carcere di Enna

La deputata, nell’esprimere “piena solidarietà all’agente ferito e a tutto il personale”, ritiene che bisogna insistere nel rafforzare “le misure di protezione e di sicurezza per chi opera nel sistema penitenziario”. Longi rimarca che il Governo Meloni ha stanziato “1.500.000 alla casa circondariale “L. Bodenza” .

Il progetto Recidiva 0

Inoltre “come deputato di Fratelli d’Italia, continuerò a impegnarmi con determinazione per il rafforzamento della pianta organica del personale penitenziario e per promuovere politiche efficaci a partire dal progetto “Recidiva 0”, che mi auspico vedrà il nostro carcere capofila, poichè solo attraverso sicurezza, formazione e reinserimento è possibile costruire un sistema penitenziario più giusto, efficiente e umano.