Longi attacca Lega, Forza Italia, Dc e Pd, “tutti i soldi sulla Panoramica, penalizzate altre opere”

La deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, attacca la maggioranza in Consiglio provinciale, accusata di aver deciso di impiegare 2,7 milioni di euro per la realizzazione della Panoramica, penalizzando altre opere indicate negli emendamenti di Nino Cammarata, esponente di FdI, che sono stati bocciati.

La strana maggioranza in Consiglio provinciale

“La maggioranza- dice Longi – formata da Lega, Forza Italia, Nuova Democrazia Cristiana e Partito Democratico ha infatti scelto di respingere le proposte avanzate dal Consigliere Provinciale, nonché Presidente di Fratelli d’Italia in Provincia di Enna, Nino Cammarata. Si trattava di interventi seri, responsabili e strategici, pensati per migliorare la viabilità interna, riqualificare gli edifici scolastici e potenziare i servizi sociali”.

“I soldi per la Panoramica c’erano già”

Secondo quanto sostenuto dalla parlamentare nazionale di FdI le risorse sulla Panoramica c’erano già, tra cui “i fondi sono già stati stanziati dal Governo regionale di Centrodestra, per i quali mi sono personalmente impegnata quando al Libero Consorzio vi era il Commissario Di Fazio.”

La deputata ritiene “incomprensibile e grave che oggi si scelga di dirottare risorse preziose già disponibili per inseguire logiche di potere e convenienze politiche, invece di investire in nuove opere utili alla collettività”