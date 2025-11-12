Poste italiane, Locker Italia arriva nell’Ennese: a Nicosia attivo il primo armadietto h 24

Si registrano già i primi pacchi in partenza e in arrivo dall’armadietto

automatico installato a Nicosia, il primo in provincia di Enna, firmato Locker Italia, la Joint Venture

per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce. Si amplia così la rete fisica di

punti di ritiro e di consegna, che allo stesso tempo di scegliere in autonomia il momento in cui

effettuare le spedizioni e/o ricezioni.

Con il commercio online diventato una consuetudine, ricevere un pacco è ormai un’esigenza

quotidiana diffusa anche per le famiglie siciliane. In un’ottica di accessibilità e flessibilità, il locker

situato in via Vittorio Emanuele 82 a Nicosia è attivo 24h su 24 tutti i giorni della settimana,

rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista

online.

I moderni e tecnologi armadietti automatizzati, che funzionano in modalità self, sono facili da

utilizzare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo

strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. Il locker installato

a Nicosia fa parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale. Si allarga così

nell’Ennese il network Punto Poste, ossia la rete di prossimità di Poste Italiane per ritirare gli

acquisti online e spedire resi e pacchi preaffrancati, che a oggi conta oltre 60 punti sparsi in tutta la

provincia.

Per ritirare in un locker basta inserire il codice oppure scansionare il qr-code ricevuti via sms/email.

Per la spedizione, invece, basterà passare sul lettore il codice a barre o inserire il codice della

lettera di vettura per l’apertura della cella corrispondente e l’inserimento del pacco.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità

dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’ecommerce con

particolare attenzione alla sostenibilità.