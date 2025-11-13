Ciminiere, Marano (M5s): “Emendamento a mia firma in Finanziaria per la ricostruzione”

L’iniziativa della deputata regionale dopo l’incendio che ha distrutto il polo fieristico catanese.

“Poteva andare molto peggio. Di questo siamo consapevoli e il nostro ringraziamento va ai Vigili del Fuoco che fino alle 6 di ieri mattina hanno lavorato per spegnere l’incendio divampato martedì pomeriggio che ha distrutto parte del centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Adesso tocca alla politica fare la propria parte ed è per questo che presenterò un emendamento alla manovra regionale per impegnare tutte le risorse necessarie alla sua ricostruzione”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle.

“Quanto accaduto – prosegue Marano – è stato un duro colpo per tutti noi. Ecco perché, in attesa di conoscere con esattezza l’entità dei danni che a quanto pare sarebbero ingenti, il dovere della buona politica è quello di impegnarsi per fare in modo che in tempi celeri si restituisca ai catanesi quello che considerano non soltanto la più importante struttura convegnistica ma anche un simbolo e un punto di riferimento per tutta la città”.

“Nelle more ci affidiamo alla Procura di Catania che ha avviato un’indagine per incendio e disastro colposi. Siamo certi che la magistratura farà luce sull’accaduto, accertando eventuali responsabilità”, conclude.



