Forum Paneuropeo delle Confraternite, Marino: “Portare l’Europa a Enna e Enna in Europa”

“Enna troppo spesso viene raccontata attraverso ciò che manca. Il Forum sarà l’occasione per mostrare la città attraverso ciò che possiede: la sua storia, il suo patrimonio, le sue tradizioni, il suo paesaggio, la sua cultura e la capacità delle sue comunità di costruire relazioni”.

La vicesindaco di Enna Stefania Marino ha indicato così il significato che l’amministrazione comunale attribuisce al VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma a Enna dal 2 al 7 ottobre e presentato ieri mattina nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sede della Camera dei Deputati, a Roma.

“Portare l’Europa a Enna”

Per Marino, l’appuntamento rappresenta la possibilità di mettere in relazione la città con una dimensione europea, attraverso un evento dedicato alle confraternite, realtà che attraversa secoli di storia e coinvolge ancora oggi milioni di persone.

“Rappresenta la possibilità di portare l’Europa a Enna e, nello stesso tempo, di portare Enna in Europa”, ha dichiarato la vicesindaco.

Il programma del Forum prevede incontri, momenti di confronto, celebrazioni religiose, iniziative culturali e occasioni di conoscenza del territorio.

Le radici culturali della città

Marino ha sottolineato anche il legame tra l’appuntamento e la storia delle confraternite a Enna.

“La nostra città – ha detto – non ospiterà semplicemente una manifestazione religiosa, ma sarà sede di un appuntamento europeo dedicato alla realtà delle confraternite”.

Secondo la vicesindaco, saranno giorni dedicati anche alla conoscenza del territorio e delle sue ricchezze.

“Il Forum sarà anche un’opportunità per riaffermare il valore delle radici culturali che appartengono alla storia europea e che, nella nostra città, hanno trovato una particolare continuità”, ha aggiunto.

Museo del Mito e percorsi turistici

In vista del Forum sono stati avviati i lavori per la riapertura del Museo del Mito, chiuso dal 2024, e per il ripristino dei principali percorsi turistici cittadini.

L’amministrazione comunale, con gli assessori Katia Randazzo alla Cultura ed Eventi e Marilisa Milano al Turismo e Commercio, insieme alla presidente della terza commissione comunale Maria Rita Campione, ha inoltre evidenziato il valore dell’evento per la crescita e l’attrattività della città.

Per la prima volta lavoreranno insieme istituzioni, associazioni di categoria, operatori dell’accoglienza turistica, ristoratori e guide turistiche, con servizi e pacchetti dedicati.

Il programma culturale

Tra gli appuntamenti previsti figura anche un programma culturale che vedrà la partecipazione del Coro Passio Hennensis, del Corpo Bandistico Città di Enna e della sand artist Stefania Bruno.

Il Forum riunirà a Enna delegazioni da tutta Europa attorno al tema delle confraternite, con un programma che affiancherà alle celebrazioni religiose gli incontri, il confronto e le iniziative culturali e di conoscenza del territorio.