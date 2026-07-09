Enna capitale delle confraternite: dal 2 al 7 ottobre il Forum Paneuropeo

Enna si prepara a ospitare il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma dal 2 al 7 ottobre. La manifestazione riunirà delegazioni provenienti da diversi Paesi europei per un confronto sui temi della fede, della religiosità popolare e della valorizzazione del patrimonio confraternale, attraverso un calendario di incontri, celebrazioni, momenti culturali e iniziative aperte al pubblico.

Il programma tra incontri, convegni e celebrazioni

L’apertura è prevista giovedì 2 ottobre con l’accoglienza delle delegazioni e l’inaugurazione della mostra “Habitus Fidei”, allestita nella sede della Banca d’Italia di Enna. In serata il Teatro Francesco Paolo Neglia ospiterà la conferenza dedicata alla Grande Processione Europea nel Giubileo delle Confraternite, seguita dalla proiezione del cortometraggio “Enna Città delle Confraternite”.

Il programma proseguirà venerdì 3 ottobre con lo Young Forum Paneuropeo nel Duomo di Enna, la Messa Solenne di apertura del Forum e, nel pomeriggio, il convegno all’Auditorium Scelfo dell’Università Kore dedicato allo stato attuale e alle prospettive del movimento confraternale europeo. La giornata si concluderà con il concerto della Banda Città di Enna e del Coro Passio Hennensis.

La processione, il World Rosary Day e i tour culturali

Tra gli appuntamenti centrali figura la giornata di sabato 4 ottobre, dedicata alla spiritualità confraternale, con la processione dall’Eremo di Montesalvo al Duomo e la successiva Messa Solenne nella Cattedrale di Enna.

La manifestazione si concluderà martedì 7 ottobre con il World Rosary Day, in programma alle 19 dal Duomo di Enna e trasmesso in diretta televisiva. Per i partecipanti che prolungheranno il soggiorno saranno inoltre organizzati, nelle giornate del 5, 6 e 7 ottobre, tour culturali alla scoperta di Enna, Piazza Armerina, Aidone, Agrigento e Siracusa.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra le confraternite europee e punta a favorire il dialogo, lo scambio di esperienze e la promozione delle tradizioni confraternali, confermando il ruolo di Enna nel panorama della religiosità popolare.