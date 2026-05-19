Enna, le Confraternite incontrano i 3 candidati sindaco: focus sul turismo religioso

Il Collegio dei Rettori delle confraternite ennesi ha incontrato, nelle giornate del 15 e 18 maggio, i candidati alla carica di sindaco della città di Enna, Mirello Crisafulli, Ezio De Rose e Filippo Fiammetta, per un confronto sui temi legati al ruolo delle confraternite nel tessuto sociale, culturale e religioso del capoluogo.

Nel corso degli incontri è stata evidenziata la funzione identitaria svolta dalle confraternite nella comunità ennese e il loro contributo alla promozione del territorio attraverso le principali manifestazioni religiose cittadine.

“Investire sul turismo religioso”

Secondo quanto riferito dal Collegio dei Rettori, tutti i candidati hanno manifestato disponibilità e sostegno alle iniziative confraternali, condividendo la necessità di puntare sul turismo religioso come settore strategico per la crescita della città.

Al centro del confronto anche il rilancio della Festa Patronale e della Settimana Santa Ennese, considerate tra le più importanti espressioni della tradizione religiosa siciliana e appuntamenti capaci di attrarre flussi turistici e culturali.

I candidati, riferisce il Collegio, hanno espresso la volontà di valorizzare maggiormente questi eventi all’interno del panorama regionale delle celebrazioni religiose.

A ottobre il Forum Pan Europeo delle Confraternite

Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione del Forum Pan Europeo delle Confraternite, in programma a ottobre a Enna, evento che porterà nel capoluogo centinaia di confrati provenienti da diversi Paesi europei.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Collegio dei Rettori, Giovanni Zodda, che ha sottolineato la necessità di un sostegno condiviso per garantire la migliore accoglienza possibile a una manifestazione definita di rilievo internazionale.

I candidati sindaci hanno assicurato piena collaborazione per la riuscita dell’appuntamento, considerato un’importante occasione di promozione culturale e turistica per la città.