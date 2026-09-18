Forum Paneuropeo delle Confraternite a Enna: evento presentato alla Camera

Presentato questa mattina alla Camera dei Deputati, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, il programma del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, che si svolgerà a Enna dal 2 al 7 ottobre. L’iniziativa, organizzata e ospitata alla Camera su iniziativa della deputata ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, è stata promossa per valorizzare il patrimonio storico, religioso e culturale delle confraternite ennesi e dare alle tradizioni della città una vetrina istituzionale nazionale.

«Lo scorso aprile avevo assunto questo impegno e oggi sono felice di averlo mantenuto», ha dichiarato Eliana Longi, sottolineando come «le confraternite rappresentino una parte importante della storia di Enna: da secoli sono custodi di fede, tradizioni, memoria e appartenenza».

Alla presentazione hanno partecipato la deputata Stefania Marino, l’assessore regionale Francesco Colianni, le assessore Katia Randazzo e Marilisa Milano, oltre a Salvatore Martinez, Giovanni Zodda e Francesco Antonetti. Presenti anche rappresentanti delle confraternite, del Collegio dei Rettori e numerosi esponenti della comunità ennese.

Il Forum si inserisce in un percorso di valorizzazione delle tradizioni ennesi avviato anche con la presenza a Roma, lo scorso anno, dell’Addolorata di Enna, uno dei simboli della Settimana Santa della città.

«Oggi abbiamo portato ancora una volta Enna a Roma: la sua fede, la sua storia e le sue tradizioni», ha concluso Longi.