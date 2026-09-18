Nissoria, trova 100 euro e li riconsegna: il gesto di onestà di una donna

Ha trovato 100 euro nei pressi dell’Ufficio Postale di Nissoria e, invece di tenerli, li ha consegnati alla Polizia Municipale. Protagonista della vicenda è una donna Maria Minni, che ha permesso così al proprietario, Giuseppe Pelleriti, residente nella vicina San Giorgio, di riavere la somma smarrita.

Il sindaco

A rendere nota la storia è stato il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni. Determinante è stato anche l’intervento dell’ispettore Marco Puzzo, che attraverso le immagini delle telecamere dell’ufficio postale è riuscito a ricostruire quanto accaduto e a risalire all’identità del proprietario.

Il dono

Il denaro è stato quindi restituito a Pelleriti. Al momento della riconsegna, l’uomo ha voluto ringraziare personalmente la signora Minni con un gesto particolare: ha donato 50 euro ai suoi bambini. Il sindaco Colianni, che ha accolto al Comune i protagonisti di questa vicenda, ha rivolto un ringraziamento alla cittadina per il comportamento tenuto e all’ispettore Puzzo per il lavoro svolto, definendo la vicenda un esempio di onestà e attenzione verso il prossimo.