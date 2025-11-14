Vuole lanciarsi nel vuoto sulla Sp 2, salvato dalla polizia

Momenti di grande tensione ieri lungo la Strada Provinciale 2, dove un uomo seduto sul bordo di un muretto, con lo sguardo rivolto verso lo strapiombo, sembrava intenzionato a compiere un gesto estremo.

La richiesta di soccorso

A segnalare la presenza dell’uomo – in forte stato di agitazione – è stata una chiamata al numero unico d’emergenza 112 NUE.Ricevute le indicazioni dalla Sala Operativa, una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Questura di Enna ha raggiunto rapidamente il luogo. Gli agenti, valutata la situazione di pericolo, si sono avvicinati con cautela, cercando di instaurare un contatto verbale con l’uomo.

Il dialogo

Nonostante le difficoltà dovute alla barriera linguistica, i poliziotti sono riusciti a mantenere un dialogo calmo e rassicurante, fondamentale per evitare che la situazione precipitasse.Quando il rischio è apparso ormai imminente, gli operatori sono intervenuti con decisione e sono riusciti a mettere in salvo l’uomo, portandolo in una posizione sicura. Considerato il forte stato di agitazione, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario.Grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, l’episodio ha avuto un esito positivo.