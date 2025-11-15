Lutto nel mondo del calcio, è morto Masi Scilipoti, storico allenatore leonfortese

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso nelle ore scorse Tommaso “Masi” Scilipoti, storico allenatore e dirigente di Leonforte. Tante le testimonianze di cordoglio del mondo del calcio.

Il ricordo dell’Aiac

L’Aiac, associazione italiana allenatori calcio, di Enna ha ricordato così Scilipoti: “Le più sentite Condoglianze alla famiglia Scilipoti per la grave perdita del Maestro Tommaso Scilipoti. Il Presidente Sergio Colajanni, il Direttivo Aiac, il delegato al regionale Vincenzo Bandinu e tutta la famiglia Aiac, sono vicini alla famiglia Scilipoti. La carriera di Mister Tommaso Scilipoti, da tutti conosciuto come Masi, è stata tutta legata ai colori biancoverdi della Leonfortese. La sua vita calcistica passata tra i campi sterrati, da giocatore, da allenatore e da dirigente, sempre con la società dei leoni” .

Il cordoglio dell’Enna calcio

Anche l’Enna calcio ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Scilipoti: “L’Enna Calcio è profondamente addolorata per la scomparsa di Tommaso Scilipoti, Masi, un grande uomo e un vero maestro del calcio leonfortese e di tutto il territorio. Un pensiero e un abbraccio alla famiglia e a tutta la città di Leonforte in questo momento di dolore. Riposi in pace, Maestro. La tua eredità sportiva e umana resterà per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto e amato”