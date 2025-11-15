Si presenta l’ultimo romanzo della scrittrice ennese Salvina Alba

Venerdì 21 novembre alle ore 18,00, a Enna, presso la nuova sede di Hennaion di Piazza S. Domenico (accanto alla Chiesa di San Giovanni), verrà presentato al pubblico l’ultimo romanzo pubblicato dalla scrittrice ennese Salvina Alba, dal titolo “Ai confini del bene e del male”.

Il libro racconta di un giovane professore di filosofia che ha sempre nascosto agli altri il suo orientamento sessuale e che si rifugia nella filosofia per trovare il coraggio di accettare la sua diversità e per superare gli ostacoli che la vita gli pone di fronte.

A dialogare con la scrittrice ci saranno Tiziana Tricarichi, docente di Lettere, l’attrice e scrittrice Elisa Di Dio e la scrittrice Maria Rosa Emma. Ringrazio il Presidente di Hennaion, Mario Messina, ha dichiarato la scrittrice, per la sua disponibilità ad ospitarci nella nuova sede i cui locali sono stati abbelliti e resi molto accoglienti. Siete tutti invitati a partecipare e, con l’occasione, potrete visitare i nuovi locali della sede di Hennaion. Il libro è disponibile su Amazon al link: https://amzn.eu/d/84D1nxQ