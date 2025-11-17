FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Enna: «Approvato nuovo regolamento delle prestazioni territoriali»

Le segreterie territoriali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Enna esprimono grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo regolamento delle prestazioni extracontrattuali, erogate dalla locale Cassa edile di Enna in favore dei lavoratori edili e che rappresenta la prima fase del rinnovo del Contratto integrativo territoriale.

Francesco Mudaro, segretario generale FenealUil Sicilia centrale, Luca Gintili, segretario generale Filca Cisl Agrigento, Caltanissetta ed Enna e Salvo Carnevale, segretario generale Fillea Cgil Enna spiegano: «Le nuove regole introducono numerose prestazioni aggiuntive, requisiti di accesso più semplici, tempi di erogazione più rapidi e soprattutto importi più alti, superando il precedente regolamento che prevedeva somme decisamente più basse e un numero molto più ridotto di benefici. In particolare, le prestazioni passano da 7 a oltre 20, con incrementi significativi, con un’attenzione alla frequenza scolastica dei figli dei lavoratori edili e con decorrenza immediata: premio matrimonio da 350 euro lordi a 500 euro netti; premio natalità da 350 euro lordi a 800 euro + 500 euro netti; sussidi scolastici aumentati e ampliati; bonus cancelleria didattica; premi diploma e università potenziati fino a 1.000 euro; premio laurea fino a 1.500 euro; contributo per spese funerarie per familiari elevato a 1.000 euro e un nuovo contributo per le malaugurate e impreviste spese funerarie del lavoratore iscritto in Cassa edile pari a 2.000 euro + 250 euro per figlio. Ancora, introdotti nuovi sussidi: asilo nido, contributo locazione, bonus tecnologia, bonus sport, e altri ancora. Un capitolo a parte riguarda gli aiuti economici che verranno riconosciuti ai lavoratori edili che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente disabile, condizione che merita un’attenzione particolare da parte del sistema mutualistico e assistenziale della Cassa edile».

Mudaro, Gintili e Carnevale concludono: «Si tratta, sostanzialmente, della chiusura della prima fase di trattative con l’Ance di Enna, l’associazione delle Imprese edili del territorio, che ringraziamo per la sensibilità e la condivisione dimostrata sul regolamento. Adesso, continueremo a lavorare per completare il percorso del rinnovo del contratto integrativo provinciale affinché possa portare ulteriori benefici economici e normativi ai tantissimi lavoratori del settore edile impegnati, in questo periodo, nella provincia di Enna».



