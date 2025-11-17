Verso il voto, FdI agli alleati del Centrodestra: “Stop alle ambiguità ed agli accordi col Pd”

Basta ambiguità di alcuni pezzi del Centrodestra che “flirtano” e governano con il Pd. E’ il monito lanciato da Fratelli d’Italia, la cui direzione provinciale si è riunita ad Enna a cui ha preso parte il commissario regionale, Luca Sbardella, l’europarlamentare, Ruggero Razza, la deputata nazionale, Eliana Longi, ed il presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata.

Il caso del Libero consorzio

Gli esponenti di Fratelli d’Italia pensano soprattutto a quanto accaduto al Libero consorzio, quando, in occasione del voto sulle variazioni di bilancio, Lega, Dc, Forza Italia hanno votato insieme ai consiglieri del Pd. Un segnale che non è piaciuto alla direzione provinciale soprattutto in vista delle “prossime elezioni amministrative della primavera, che interesseranno sei comuni della provincia, tra cui il capoluogo”.

“No al consociativismo”

“Senza ipocrisie, è stato evidenziato come il centrodestra in provincia stia vivendo una fase complessa, determinata da un diffuso consociativismo tra forze di governo regionale e nazionale con il Partito Democratico” denuncia FdI.

A Piazza Armerina Forza Italia all’opposizione

Un’altra ambiguità sollevata è quella riguardante Piazza Armerina, la città governata dal presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata, che, da tempo, segnala come all’opposizione della sua giunta ci sia Forza Italia e la Dc.

“Si auspica che tali ambiguità vengano superate al più presto, così da porre fine a situazioni poco chiare nei vari comuni e restituire trasparenza e coerenza all’azione politica del centrodestra ennese” conclude la nota di FdI