Spari a ridosso delle case, allarme a Troina, “cacciatori incoscienti, noi rischiamo la vita”

Spari a ridosso delle villette in via Vittorio Fiore, a Troina. La denuncia è degli stessi residenti che puntano l’indice contro i cacciatori.

La segnalazione alle forze dell’ordine

Una segnalazione è stata presentata alle forze dell’ordine ma c’è davvero paura tra questi abitanti, che temono per la loro incolumità. Il pericolo che un errore di un cacciatore possa trasformarsi in tragedia è dietro l’angolo a sentire i loro commenti.

Incolumità a rischio

“Come si può essere così incoscienti da sparare colpi di fucile in zone limitrofe al centro abitato mettendo a rischio persone, bambini ed animali”? è l’amara e preoccupata riflessione di un residente. Il pensiero corre a quanto accaduto a Capizzi. “Sul caso di Giuseppe Di Dio, abbiamo potuto constatare cosa significhi trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato”