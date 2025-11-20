Spaccio di droga nella zona delle scuole, bloccati 2 giovani dalla polizia

Un’operazione di contrasto allo spaccio è stata condotta dalla polizia nei pressi degli istituti scolastici di Piazza Armerina. L’azione, intensificata nelle ultime settimane, ha portato alla denuncia di due ragazzi trovati in possesso di hashish.

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato un giovane che nascondeva uno spinello già confezionato all’interno di un pacchetto di sigarette. Poco dopo, un secondo ragazzo è stato sorpreso con della droga occultata nelle tasche dei pantaloni. Per entrambi è scattata la denuncia e il sequestro dello stupefacente.

Un campanello d’allarme sul consumo di droga tra i giovani

L’episodio riaccende l’attenzione sul problema della droga a Piazza Armerina, un fenomeno che negli ultimi anni desta crescente preoccupazione tra famiglie, scuole e forze dell’ordine. Le aree vicine agli istituti scolastici, spesso punto di ritrovo degli adolescenti, sono considerate particolarmente sensibili e soggetto privilegiato delle attività di prevenzione.

Le segnalazioni su piccoli episodi di spaccio e consumo a ridosso delle scuole hanno reso necessario un incremento dei controlli, volto non solo a reprimere le condotte illecite, ma anche a tutelare gli studenti e scoraggiare la diffusione di comportamenti a rischio.

Sicurezza urbana: in città dieci nuovi agenti

A rafforzare l’attività del Commissariato di Piazza Armerina è stato, negli scorsi mesi, l’arrivo di una decina di nuovi agenti. Un potenziamento significativo che consente una maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più delicate dal punto di vista della sicurezza urbana.

Il recente intervento della polizia dimostra la volontà delle istituzioni di mantenere alta l’attenzione e di intervenire tempestivamente per garantire un ambiente più sicuro per i giovani e per l’intera comunità.