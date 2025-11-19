Leonforte, partita “a porte chiuse” con pubblico: sanzionata una società sportiva

La Polizia ha multato una società sportiva di Leonforte per aver fatto entrare il pubblico durante una gara che avrebbe dovuto svolgersi “a porte chiuse”. L’associazione, infatti, non aveva la licenza obbligatoria prevista dalla legge per aprire l’impianto agli spettatori.

C’erano i tifosi

Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Leonforte, durante un’ispezione nell’impianto sportivo, hanno scoperto che l’incontro si stava svolgendo con la presenza di tifosi sugli spalti, nonostante fosse stato dichiarato senza pubblico. I controlli effettuati subito dopo hanno confermato che la società non disponeva dell’autorizzazione necessaria per ospitare spettatori.

La sanzione

Di fronte alla violazione, la Polizia ha proceduto a contestare la sanzione amministrativa, intervenendo insieme alla Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato.

“L’operazione rientra nelle attività di vigilanza che la Polizia di Stato svolge regolarmente per garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi sportivi, assicurando il rispetto delle norme e la tutela sia degli atleti che del pubblico” spiegano dalla Questura di Enna.