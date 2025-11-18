Un incendio divora la casa di una famiglia di Leonforte, al via una raccolta fondi per aiutarla

Una famiglia di Leonforte è rimasta senza casa dopo che lo scoppio di un incendio, probabilmente per un corto circuito, ha divorato tutto. E’ accaduto il 9 novembre scorso, impossibile per il nucleo familiare tornare a vivere e così è sorto il problema di avere un tetto fisso dove poter stare.

La raccolta fondi

Per l’occasione, è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare i proprietari. Sono oltre 200 le persone che hanno dato un contributo e per farlo è possibile accedere al seguente link: https://www.gofundme.com/f/6fah5-aiutiamo-una-famiglia-dopo-un-incendio-devastante

Il messaggio alla comunità

“Purtroppo, una famiglia della nostra comunità – si legge nella pagina predisposta per la raccolta fondi – ha recentemente perso tutto in un incendio che ha distrutto la loro casa, i loro beni ,i loro ricordi e i sacrifici di una vita. Ora hanno bisogno del nostro aiuto. Per sostenerli nella difficile strada verso la ripresa, abbiamo avviato una raccolta fondi. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà fondamentale per dare loro una nuova speranza per ricostruire”.

Il sindaco: “Pronti al sostegno”

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, incontrerà nei prossimi giorni la famiglia che ha perso la casa per via dell’incendio. “Stiamo predisponendo degli accertamenti con i nostri uffici – dice il sindaco a ViviEnna – per comprendere quali percorsi ci siano per dare un contributo a queste persone. Ci sono dei regolamenti da rispettare ma faremo il possibile per aiutarle. Ho già parlato con la Curia allo scopo di capire se anche la Chiesa può fornire un sostegno”.