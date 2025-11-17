Traffico di droga e armi, 3 anni e 8 mesi ad un leonfortese

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo residente a Leonforte, in seguito a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, in collaborazione con la Squadra Mobile di Enna.

La sentenza

Il provvedimento deriva da una sentenza divenuta definitiva, emessa con rito di patteggiamento, che ha condannato l’uomo a tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 15.000 euro e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Le accuse

La condanna riguarda una serie di reati commessi nel territorio leonfortese: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Le contestazioni sono state formulate a seguito di complesse attività investigative portate avanti dagli agenti della Polizia di Stato.

Una volta rintracciato il condannato e completate le formalità previste dalla legge, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato e della Squadra Mobile lo hanno accompagnato presso la sua abitazione, individuata come luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.