“EnNatale in Pro Loco”: a Enna un mese di eventi, ecco tutti gli appuntamenti

La Pro Loco Proserpina di Enna si prepara a vivere un Natale ricco di iniziative: anche per il 2025 è stato messo a punto un fitto programma di appuntamenti aperti ai soci e a tutta la cittadinanza. L’intero calendario è racchiuso nel contenitore “EnNatale in Pro Loco”, una serie di eventi culturali, ludici, musicali e gastronomici pensati per grandi e piccoli.

Si inizia il 12 dicembre

Il via sarà dato il 12 dicembre con la tradizionale cena degli auguri, ospitata in un noto ristorante cittadino. Una serata dal tono spensierato, accompagnata dalla musica di Salvo Legname e dall’ironia del cabarettista “Mago Plip”, volto noto della trasmissione Sicilia Cabaret.

Il giorno successivo, 13 dicembre, il Circolo Pro Loco ospiterà la degustazione della Cuccìa, preparata dai soci volontari e offerta a tutti i visitatori in diverse varianti, nel segno della tradizione e del gusto. Il pomeriggio sarà accompagnato da musica natalizia.

Domenica 14 dicembre, nella chiesa di San Giuseppe, andrà in scena un momento dedicato alle radici della festa: con la collaborazione del Collegio dei rettori delle confraternite ennesi e di padre Giacomo, un Cantastorie guiderà il pubblico in un racconto della Natività attraverso parole e canti popolari.

Lo spirito natalizio

Spazio poi alla creatività il 15 dicembre, con il laboratorio “Addobba la tua tavola per Natale”, pensato per i soci che desiderano imparare a trasformare casa e tavola in un ambiente festoso e colorato.

Il 19 dicembre si torna a Palazzo Grimaldi per una tradizionale tombolata, tra premi offerti da volontari e commercianti, all’insegna della convivialità e dello spirito natalizio.

Gli altri eventi

Il clima di festa proseguirà il 20 e 21 dicembre, quando nella sede della Pro Loco arriverà Babbo Natale, pronto a incontrare i bambini insieme ai suoi elfi. I piccoli potranno consegnare le loro letterine e, grazie alla collaborazione con Piernunzio Casano, sarà possibile realizzare un calendario personalizzato con la foto accanto a Babbo Natale.

Il 27 dicembre riflettori puntati sulla musica gospel: nella chiesa di San Tommaso il coro “Seeds of Faith” proporrà un concerto in collaborazione con il Collegio dei rettori delle confraternite ennesi e don Salvatore Rindone.

Il programma dedicato ai bambini si chiuderà il 28 dicembre con lo spettacolo di marionette “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” di Agata Cammarata, accompagnato da giochi, trucca bimbi e una merenda per tutti.

Le festività si congederanno il 4 gennaio con l’ultima tombolata al Circolo Pro Loco, tra musica dal vivo, degustazioni di buccellati e un’atmosfera di allegria condivisa. Durante vari momenti del calendario, le “Babbonataline” della Pro Loco porteranno nelle vie della città caramelle e buonumore.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. Per gli appuntamenti ospitati all’interno del Circolo Pro Loco è però richiesta la prenotazione, considerata la capienza limitata degli spazi.